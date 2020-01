Piano di pace per il Medio Oriente, palestinesi contro Trump: “La storia si ripete: nuova Dichiarazione Balfour” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Piano di pace per il Medio Oriente, la rabbia dei palestinesi contro Trump Ieri, martedì 28 gennaio 2020, Donald Trump ha presentato il suo Piano di pace per il Medio Oriente, che prevede tra le altre cose due Stati separati e Gerusalemme capitale indivisa di Israele: ma se da un lato Benjamin Netanyahu ha espresso soddisfazione per il progetto, dall’altro il presidente Usa ha attirato su di sé la rabbia dei palestinesi. Sono tanti, infatti, i leader palestinesi che in queste ore hanno manifestato tutto il loro sdegno per un Piano di pace “fortemente sbilanciato” a favore degli israeliani. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha subito avviato una riunione d’emergenza nel palazzo presidenziale della Muqata a Ramallah, dove erano presenti anche alcuni funzionari di Hamas. Lì, ha annunciato l’impegno a “resistere all’accordo in tutte le sue ... tpi

