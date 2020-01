Piano di pace per il Medio Oriente, le reazioni internazionali alla proposta di Trump (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Piano di pace per il Medio Oriente, le reazioni internazionali alla proposta di Trump Il Piano di pace per il Medio Oriente presentato ieri dal presidente Usa Donald Trump divide il mondo: da un lato, il premier di Israele Benjamin Netanyahu esprime grandissima soddisfazione, mentre i leader della Palestina annunciano che combatteranno in ogni modo un accordo “sbilanciato che promette ciò che non è suo a chi non ne ha diritto”. Con il passare delle ore, gran parte degli attori dello scenario internazionale hanno manifestato la loro opinione su un Piano che è destinato a far discutere moltissimo nelle prossime settimane. Diamo un’occhiata alle varie posizioni espresse. Il Piano di Trump prevede una soluzione a due Stati, con Israele che otterrebbe l’intera città di Gerusalemme come capitale, mentre la Palestina otterrebbe fondi per 50 miliardi di dollari oltre al ... tpi

