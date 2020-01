Peugeot 208 - Arriva la versione Allure Navi Pack (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A poche settimane dal lancio sul mercato, la Peugeot 208 presenta una nuova serie speciale: la compatta, che in Italia ha già raggiunto i 10 mila ordini, è ora disponibile anche nella versione Allure Navi Pack, basata sull'apprezzato allestimento Allure.Diesel e benzina. La variante Navi Pack, specifica per il nostro mercato, è ordinabile sia con motorizzazione benzina Puretech 100, abbinata a un cambio manuale o automatico Eat8, sia diesel BlueHDi 100. Il tutto, per un periodo limitato, allo stesso prezzo della Allure, che oscilla tra 19.950 e 21.450 euro in base al motore scelto.Infotainment di serie. La Peugeot ha equipaggiato questa versione della sua piccola gli accessori più richiesti dalla clientela: in aggiunta a una Allure, troviamo anche i gruppi ottici EcoLed e l'infotainment 3D Connected con display da 7 pollici e sistema di Navigazione TomTom Traffic abbinato ... quattroruote

