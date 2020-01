Perugia-Tours oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Champions League volley 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si giocherà oggi la sfida tra Perugia-Tours valevole per la quarta giornata di Champions League. I Block Devils vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. Nella sfida d’andata gli umbri hanno vinto con un netto 3-0 in terra francese. La squadra guidata da coach Vital Heynen ha vinto l’ultima sfida di campionato contro Milano con una prestazione maiuscola. Perugia si affiderà come sempre alle stelle Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic per portare a casa una vittoria che avvicinerebbe la qualificazione ai quarti di finale, che in Champions League è riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Segui Perugia-Tours in diretta streaming su DAZN Tra le due squadre ci sono cinque precedenti che hanno visto sempre vincente la squadra umbra. I favori del pronostico, infatti, sono tutti dalla parte della ... oasport

