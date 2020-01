Perù: di nuovo in carcere la leader dell’opposizione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Torna in carcere Keiko Fujimori, due volte candidata alla presidenza e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori. E’ indagata per corruzione. Di nuovo in carcere Keiko Fujimori, leader dell’opposizione in Perù e per ben due volte candidata alla presidenza peruviana. Keiko è la figlia dell’ex presidente e poi dittatore peruviano Alberto, detto “El chino”: al potere … L'articolo Perù: di nuovo in carcere la leader dell’opposizione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

lospiegone : #BREAKING: #Perú, eletto un nuovo #Congresso formato da dieci partiti. - lospiegone : ???? Oggi #26gennaio si vota un nuovo Congresso in #Perù. Sono elezioni straordinarie, conseguenza della burrasca pol… -