Penny Market ritira Tortelloni | possibile contaminazione microbiologica

L' azienda Penny Market ha ritirato dai propri scaffali i Tortelloni per possibile contaminazione microbiologica. Il richiamo riguarda un singolo lotto di Tortelloni al prosciutto crudo che sono prodotti per Penny Market e venduti con il marchio "Fior di pasta – I freschi". Il prodotto interessato è venduto in buste da 1 kg con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza al 09/02/2020. I Tortelloni si trovano in confezioni formato famiglia da 1 kg ciascuno, questo prodotto è stato richiamato a causa di una possibile contaminazione microbiologica. I Tortelloni al prosciutto crudo venduti con marchio "Fior di Pasta – i Freschi" sono prodotti dalla ditta Pastificio Davena s.r.l. nello stabilimento di Via San Domenico Savio e Brusaporto, in provincia di Bergamo

