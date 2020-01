Penny Market richiama Tortelloni per possibile contaminazione microbiologica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il richiamo riguarda un singolo lotto di Tortelloni al prosciutto crudo prodotto per Pennyv Market e venduto a marchio “Fior di Pasta – i Freschi” in confezioni formato famiglia da un chilogrammo ciascuna. Il richiamo è stato disposto in autocontrollo dalla ditta a causa di una possibile contaminazione microbiologica. fanpage

