Pedullà: l’Inter ha pronta un’offerta di quasi 5 milioni per assicurarsi Mertens (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dries Mertens non lascerà Napoli a gennaio, perché vuole ad ogni costo superare il record di reti, lo specifica ancora l’esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, ma per il futuro del belga restano molte ombre “L’attaccante belga è legatissimo al club azzurro e vuole battere il record di gol che attualmente detiene Hamsik. Mertens ha il contratto in scadenza, ecco perché entro metà febbraio il Napoli presenterà una nuova proposta per il rinnovo. Occhio, però, perché nel frattempo l’Inter si è già mossa mettendo sul piatto un’offerta d’ingaggio da quasi 5 milioni a stagione per assicurarsi le prestazioni del belga a parametro zero. Ora la palla passa a Mertens” L'articolo Pedullà: l’Inter ha pronta un’offerta di quasi 5 milioni per assicurarsi Mertens ilNapolista. ilnapolista

