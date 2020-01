Pau-Psg, Coppa di Francia: diretta tv, formazioni, pronostici (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Pau-Psg è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia, si gioca allo Stade du Hameau alle 18.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta gratuita in tv. PAU – PSG mercoledì ore 18:30 Il Psg dopo avere conquistato la finale dell’ultima edizione della Coupe de la Ligue, che dalla prossima stagione verrà sospesa, punta ad andare avanti anche in Coppa di Francia, trofeo che l’anno scorso a sorpresa non è andato in bacheca. Per superare l’ostacolo degli ottavi di finale basterà eliminare il modesto Pau, quarto in classifica in terza serie, ma che ha già sorpreso il Bordeaux di Paulo Sousa, ai supplementari col risultato finale di 3-2. Sicuri assenti per infortunio Bernat, Marquinhos e Thiago Silva, non giocherà nemmeno Cavani ormai in odore di cessione. Non fa parte dei convocati Neymar, mentre Mbappé dovrebbe ... ilveggente

