Pasta contaminata ritirata dagli scaffali per rischio microbiologico: “Non consumate”, l’avviso del Ministero della Salute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La catena di supermercati Penny Market ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Tortelloni di prosciutto crudo da 1 kg marchio Fior di Pasta. In particolare il lotto incriminato è il n° 8619003884 prodotto nel Pastificio Davena srl, con data di scadenza 09/02/2020. Nel motivo del richiamo del Ministero della Salute si legge “Possibile contaminazione microbiologica“. Le avvertenze indicano: “I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 09/02/2020. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà“. Si precisa – scrive Penny Market – che il prodotto oggetto della comunicazione di Richiamo è stato distribuito unicamente nei Punti vendita delle ... meteoweb.eu

