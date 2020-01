Parlamento Europeo, presente anche il gruppo “Nuova Pellezzano” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPellezzano (Sa) – Quest’oggi il gruppo consiliare “Nuova Pellezzano” è presente alla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles nella figura del consigliere comunale Tiziano Sica, invitato a una visita ufficiale. Il capogruppo leghista ha partecipato a varie attività, insieme ai coordinamenti provinciali giovanili della regione Campania, tra cui la tavola rotonda “Campania 2021-2027”. Durante il meeting si è discusso di fondi europei, autonomia e macroregione, temi fondamentali per la crescita del Sud Italia. “Per me è stata un’esperienza costruttiva di grande importanza, poiché sono convinto che ogni amministratore debba ricevere una formazione adeguata. Il compito della classe dirigente non è solo individuare le problematiche del proprio territorio, bensì trovare altresì una soluzione adeguata”, dichiara Sica. “Questa mattina abbiamo finalmente ... anteprima24

