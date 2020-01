Papà rientra a casa e trova i suoi tre figli morti. La polizia arresta la madre 40enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un Papà è rientrato a casa e ha trovato i corpi dei suoi tre figli ormai senza vita. Andrew McGinley è rientrato nella sua abitazione venerdì sera. Quando ha varcato la soglia di casa si è trovato davanti una scena straziante: Conor, nove anni, Darragh, sette e Carla, tre, erano ormai deceduti. Stando a quanto … L'articolo Papà rientra a casa e trova i suoi tre figli morti. La polizia arresta la madre 40enne NewNotizie.it. newnotizie

Il_Papa : @pap1pap Grave....meno di 1 mese e rientra! - SaverioSturm : RT @M_RSezione: “Ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di… - ApaPortaAperta : RT @M_RSezione: “Ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di… -