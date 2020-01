Paola di Benedetto esagerata: il body nero non contiene il seno [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’esperienza di Paola di Benedetto al Grande Fratello Vip procede a gonfie vele: si diverte con i compagni di avventura, vive dei momenti intensi in cui pensa al suo amato Federico e si sta facendo conoscere al pubblico televisivo per quella che è. Sui social è già una star, con oltre 1 milione di followers, la sfida è farsi amare anche da chi non addicted di Instagram; siamo sicuri che Paola ci riuscirà… Sexy in intimo Nel frattempo ve la mostriamo in uno scatto super hot, in cui la bella di Benedetto mette in mostra il suo fisico praticamente perfetto… L'articolo Paola di Benedetto esagerata: il body nero non contiene il seno FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

GrandeFratello : Fede, il fidanzato di Paola Di Benedetto, entra a gamba tesa sulla gara di burlesque... Il giudizio di Antonio Zequ… - trash_italiano : #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto - Paola_zrz : RT @LaVeritaWeb: Ha «benedetto» le sardine, ha spalleggiato il Pd e ora, per bocca di padre Sorge, offende chi nell'urna ha preferito la de… -