Panchina Torino, il retroscena: “La società ha contattato Eriksson dopo la sconfitta in Coppa Italia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Panchina Torino – Situazione tutt’altro che tranquilla in casa Torino. Una stagione partita male, con l’eliminazione dai preliminari di Europa League e la susseguente contestazione dei tifosi granata (che ancora perdura) contro la società e il tecnico Walter Mazzarri. A peggiorare infatti le cose ci ha pensato lo 0-7 subito contro l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia nella sfida di ieri sera contro il Milan. Milan-Torino, l’episodio a fine gara che fa discutere: tifosi granata su tutte le furie! Proprio in merito alla Panchina della compagine piemontese, potrebbero esserci novità specie qualora i risultati non dovessero ancora sorridere a Sirigu e compagni. Uno dei nomi che circola in questi giorni è quello di Sven Goran Eriksson, allenatore svedese che in Italia si ricorda soprattutto per lo scudetto vinto con la Lazio nel 2000. A tal proposito ... calcioweb.eu

