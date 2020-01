Panchina Ascoli: Stellone sarà il nuovo allenatore dei marchigiani (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Panchina Ascoli: tutto deciso per il cambio di allenatore. sarà Roberto Stellone il nuovo tecnico dei marchigiani L’Ascoli ha deciso. Dopo l’esonero di Zanetti, i marchigiani riempiono il vuoto in Panchina con Roberto Stellone. L’ex tecnico del Palermo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha vinto la concorrenza di Pillon e Aglietti. Oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio via Skype da parte del patron Massimo Pulcinelli. Stellone firmerà un contratto che lo legherà all’Ascoli per un anno e mezzo, fino al giugno del 2021. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

