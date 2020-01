Palumbo-Corbucci: sfratto Misericordia Castel Giubileo va fermato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “L’idea di sfrattare la Misericordia di Castel Giubileo e’ inaccettabile e priva di qualsivoglia logica, poiche’ e’ davvero assurdo svuotare un luogo dove si offrono servizi sociali, sanitari e di protezione civile, soltanto per aderire alla visone miope della delibera 140, che invece di ripristinare condizioni di legalita’ sta ottenendo l’effetto di desertificare la nostra citta’. Bene stanno facendo i consiglieri della maggioranza in III Municipio a battersi per fermare lo sfratto dei volontari della Misericordia, che si occupano di bambini malati e banco alimentare, pagando da sempre un regolare affitto e chiedendo semplicemente una nuova assegnazione dei locali, utilizzati per fini esclusivamente sociali.” “La Sindaca trovi il coraggio per sospendere lo sfratto e lavori con gli uffici e il Municipio coinvolto ... romadailynews

