Palazzo Madama celebra Sanremo. Omaggio sovranista della Casellati. Sabato l’evento Senato&Cultura ideato dalla presidente. Con tre artisti di dichiarata fede leghista in passerella (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E venne l’ora di celebrare le canzonette. In Senato. Il 1° febbraio, tre giorni prima del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi, “l’Aquila di Ligonchio”, Fausto Leali, “il Negro bianco”, e Lorella Cuccarini, la conduttrice “più amata dagli italiani”, si daranno il cambio in aula per omaggiare “la storia del costume e della società italiana” attraverso “le canzoni che hanno fatto grande il Festival”. A fare gli onori di casa sarà la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ideatrice di Senato&Cultura, la rassegna che in collaborazione con la Rai ambisce alla “valorizzazione di giovani talenti e di eccellenze italiane”. SONO SOLO CANZONETTE. Dal febbraio 2019 Senato&Cultura ha già celebrato la banda dei Carabinieri, Franco Zeffirelli, Lina Wertmuller, Ennio Moricone, Andrea Bocelli, più vari Omaggi al Teatro, a Napoli o all’Arte delle Donne. Sconosciuti i costi dell’iniziativa, ... lanotiziagiornale

