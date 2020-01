Pago e Serena, il ritorno è vicino? Lui pensa al destino: “Mai vista così” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Pago e Serena, il ritorno sembra vicino: al Grande Fratello Vip il cantante non lascia dubbi, ma non si fida Il ritorno è vicino tra Pago e Serena Enardu? Al Grande Fratello Vip, il cantante continua a riflettere sulla situazione, anche con l’aiuto dei suoi coinquilini. In particolare, in sauna sceglie di parlarne con Antonio … L'articolo Pago e Serena, il ritorno è vicino? Lui pensa al destino: “Mai vista così” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Caterin16752552 : RT @yleniaindenial: Cast femminile: crea dinamiche, litigi, spacca il gruppo, alleanze, amicizie, simpatiche, divrntenti e vipere al punto… - Martini14Emma : RT @yleniaindenial: Cast femminile: crea dinamiche, litigi, spacca il gruppo, alleanze, amicizie, simpatiche, divrntenti e vipere al punto… - giuseppevignis1 : RT @grananto25: Pago ma perché ti credi così superiore agli altri? Se non fosse per Serena saresti il nulla cosmico dentro quella casa. #G… -