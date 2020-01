Oscar 2020: l'esilarante reazione di Rian Johnson alla foto dei nominati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rian Johnson ha pubblicato una divertentissima reazione alla foto dei nominati agli Oscar 2020 coinvolgendo Brad Pitt. Rian Johnson ha ottenuto una nomination agli Oscar 2020 grazie alla sceneggiatura del film Cena con delitto e il regista ha commentato in modo ironico la foto che ritrae tutti i candidati insieme. Il filmmaker ha infatti dimostrato tutto il suo senso dell'umorismo segnalando dove si trovava nello scatto di gruppo in cui appaiono tutte le persone in corsa per conquistare una statuetta assegnata dai membri dell'Academy. Rian Johnson ha delineato un e cerchio e ha scritto: "Eccomi!". La persona che indica non è però il regista, ma Brad Pitt, nominato nella categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie alla sua ... movieplayer

