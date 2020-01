Oscar 2020, la sfida a colpi di luce e contrasti tra i maestri della fotografia: c’è anche Lawrence Sher per Joker con Joaquin Phoenix (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La luce naturale di John Alcott o il saturato contrasto di Vittorio Storaro? Approcci così diversi eppure entrambi fondativi per la Storia del cinema: espressioni che allargano l’uso artistico della fotografia cinematografica a vere e proprie visioni di mondo. I direttori della fotografia, meglio detti “autori” della fotografia ed ancor più correttamente in inglese “cinematographers”, arrivano talvolta ad essere più star degli stessi registi che li hanno ingaggiati. E quando così non avviene, capita di frequente che sia il connubio fra loro e i Directors a informare un’estetica e una poetica inconfondibili, “sguardi maestri” di narrazioni attraverso la luce. Se tecnologie e relative tecniche digitali hanno avanzato – semplificandoli – i processi cine-fotografici, alla base resta sempre un gesto umano, elementare e complesso come quello dell’osservazione, e del suo sapersi mutare in ... ilfattoquotidiano

SkySport : Kobe #Bryant, l'Oscar e la dedica alla moglie Vanessa in italiano: 'Ti amo'. VIDEO - eluniversocom : 'Dear Basketball’, el corto animado que le dio un Oscar a Kobe Bryant. ? - VanityFairIt : Non era solo un giocatore, ma una filosofia di vita -