Oscar 2020 | annunciati i primi nomi dei presentatori della serata

Il prossimo 10 febbraio andrà in scena al Dolby Theatre di Los Angeles l'attesissima "notte degli Oscar" e ad Hollywood sono in corso i preparativi in vista della più importante festa dedicata al cinema. annunciati i primi nomi dei presentatori che introdurranno i riconoscimenti durante la serata. La cerimonia, come ogni anno, vedrà sul palco …

