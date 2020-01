Oroscopo Paolo Fox del 29 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio porta novità a dir poco interessanti. Giornata carica di tensione per le persone nate sotto il segno del Leone. Per i nativi dei Pesci è una giornata di grande soddisfazione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo del 29 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli Ariete – La Luna nel segno agita gli animi. È normale se in questo periodo molte cose non vanno oppure pensate di non avere energie necessarie per affrontare qualsiasi cosa. In questo periodo ci vuole un piccolo sforzo per andare avanti. Toro – In questa giornata dovete risolvere un piccolo problema personale, ma nel weekend ci sarà un bel recupero. All’orizzonte ci sono buone opportunità e quindi potete fare scelte importanti dal punto di vista economico. Chi è a corto di soldi potrebbe ricevere una chiamata ... kontrokultura

