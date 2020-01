Oroscopo del giorno. Mercoledì 29 gennaio fortunato per i segni di terra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oroscopo del giorno. Mercoledì 29 gennaio, con la Luna in Leone, si prevede una giornata speciale soprattutto per i segni di terra. Ariete La Luna in ottimo trigono vi regala un Mercoledì nel quale l’umore migliora e la vicinanza di chi amate (partner, figli, genitori, amanti) vi rende allegri e molto creativi. Approfittatene per pianificare … L'articolo Oroscopo del giorno. Mercoledì 29 gennaio fortunato per i segni di terra proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

toro_vf : #toro Le quadrature del Sole e di Mercurio in Acquario vi metteranno oggi di fro... - gemellivf : #gemelli Discussioni e ripicche saranno all?ordine del giorno ma nonostante l?avv... - LT38 : RT @vogue_italia: * Oroscopo del Giorno * Scoprite cosa vi riservano le stelle oggi… L'oroscopo giornaliero è online su -