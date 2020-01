Oroscopo Branko di oggi 29 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 29 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro devono fare attenzione alla salute. Le persone nate sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione al denaro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali. Branko Oroscopo 29 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli Ariete – Mercurio in Acquario è un aspetto formidabile per il campo professionale, affari. Venere arriva fra una settimana e avete altre occasioni per innamorarvi, ma anche in questa giornata succede qualcosa. Toro – In questa giornata non mancano il successo, le proposte e gli incontri. Anche se non siete arrivati ancora a destinazione, in amore troverete la vostra oasi. Spese extra di casa ma fate attenzione anche alla salute e ai contrattempi. Gemelli – Quando vi sentite ... kontrokultura

