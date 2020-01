Oroscopo Antonio Capitani della settimana 29 Gennaio – 4 Febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oroscopo settimanale di Antonio Capitani: previsioni da Mercoledì 29 Gennaio a Martedì 4 Febbraio 2020 Anche oggi è stato pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair la rubrica dell’Oroscopo della settimana dal 29 Gennaio al 4 Febbraio di Antonio Capitani. L’astrologo, in questa occasione, ha dichiarato che i più fortunati saranno i nati sotto il segno zodiacale del Toro: fortuna e tanta felicità in tutti i settori. Giorni invece particolarmente complicati per i nati Ariete, anche se in amore la situazione pare riserverà qualche bella sorpresa. Tanto stress, invece, per i Sagittario, i quali però avranno tantissimo successo nel lavoro. Antonio Capitani, in questa sua rubrica sull’Oroscopo della settimana, ha anche voluto dare un prezioso consiglio ai Gemelli: essere il meno polemici possibili, cercando di portare più persone dalla loro parte. ... lanostratv

