Omicidio di Bedizzole | ha confessato il 32enne arrestato | incastrato dal sangue di

Omicidio di Bedizzole - confessa l'assassino di Francesca Fantoni : è accusato di Omicidio volontario : Ha confessato Andrea Pavarini, l'uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. L'uomo interrogato dai magistrati in carcere a Brescia ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi alle prove fornite proprio dal giudice. Il 32enne è assistito dal legale Ennio Buffoli.

Omicidio di Bedizzole - inquirenti : "Francesca uccisa a calci e pugni : colpita con estrema violenza" : È stata uccisa a mani nude dal suo assassino Francesca, colpita a calci e pugni e forse anche strangolata. L'uomo fermato per il suo assassinio ha però respinto qualunque accusa, negando anche di conoscere la vittima. Il piccolo paese di Bedizzole intanto sconvolto per la morte della 39enne amata e conosciuta da tutti ha dato il via a una raccolta fondi per aiutare la famiglia Fantoni.

Omicidio FRANCESCA FANTONI/ Bedizzole - arrestato Andrea Pavarini 'Ha respinto accuse' : FRANCESCA FANTONI uccisa a Bedizzole: un ragazzo di 28 anni, Andrea Pavarini, è stato fermato e si trova in carcere a Brescia, le ultime notizie.

Omicidio FRANCESCA FANTONI A BEDIZZOLE/ Arrestato pastore 28enne - 'sono innocente' : BEDIZZOLE, OMICIDIO FRANCESCA FANTONI: nella notte è stato Arrestato un ragazzo di 28 anni, attualmente in carcere a Brescia

Brescia : un fermo nella notte per l’Omicidio della donna a Bedizzole : Milano, 28 gen. (Adnkronos) – La Procura di Brescia ha emesso nella notte un decreto di fermo per l’omicidio di Francesca Fantoni, la donna di 39 anni scomparsa e trovata senza vita in un parchetto di Bedizzole (Brescia). L’indagato, un 32enne, è stato portato in carcere. “Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e del comando provinciale di Brescia, immediatamente coordinate dal ...

Bedizzole. Omicidio di Francesca Fantoni : fermato Andrea Pavarini : C’è una svolta nel delitto che ha scosso il Bresciano. Andrea Pavarini, 32 anni di Bedizzole (Brescia), è stato fermato come

Francesca Fantoni - trovata morta in un parco a Bedizzole : un amico della donna fermato per Omicidio : È stato fermato con l'accusa di omicidio un amico di Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole (Brescia) trovata morta nella mattinata di lunedì in un parco pubblico. Il fermato ha 28 anni ed è anche lui di Bedizzole: non ha ammesso le sue colpe e si trova adesso in carcere a Brescia. Francesca era scomparsa da casa sabato sera: sarebbe stata picchiata e poi strangolata.

Omicidio di Bedizzole - interrogato l'uomo che ha visto per ultimo la 39enne Francesca Fantoni : È stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato l'uomo che per ultimo ha visto Francesca Fantoni, la donna di 39 anni, ritrovata morta questa mattina in un parco di Bedizzole, nel Bresciano. La donna affetta da un leggero ritardo cognitivo era scomparsa da casa sabato pomeriggio facendo perdere le sue tracce.