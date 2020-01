Oggi iniziano i Giorni della Merla 2020: il proverbio, la tradizione e la “previsione” per la primavera (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I tre “Giorni della Merla” iniziano Oggi: secondo la tradizione popolare il 29, 30 e 31 gennaio dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Si tramanda che persino la Merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e il suo manto divenne grigio per la fuliggine. Ogni anno ci si chiede se tale tradizione verrà rispettata: difficile stabilirlo con esattezza a priori, perché ciò dipende da ogni singola località. Il picco di freddo non è uguale nelle varie regioni d’Italia e ciò dipende dalle peculiarità climatiche, in parte dal soleggiamento, dall’inerzia termica del mare e dalla traiettoria delle irruzioni fredde, solite verificarsi durante il trimestre invernale. Per quanto riguarda dunque il 2020, è certo ormai che la tradizione non sarà rispettata. Per approfondire: Previsioni Meteo, la beffa dei “Giorni della Merla”: ... meteoweb.eu

_tonno_ : Bambino vicino: - Mamma!!! La maestra ha detto che oggi iniziano i giorni della SBERLA!!! Wow. #LaMerla #29gennaio #BuongiornoATutti - JuliaMimi_42 : Oggi iniziano i giorni della merla: per il primo anno della mia vita non posso chiedere a mio nonno 'perché si chia… - ga_cry : Ma oggi quindi iniziano le giornate della MERla -