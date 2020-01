Ocean Viking, 403 migranti sbarcano a Taranto dopo quattro giorni. I soccorritori: “Hanno fatto un viaggio da incubo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Ocean Viking ha attraccato a Taranto, dopo essere rimasta in mare per quattro giorni con 403 persone soccorse nel Mediterraneo. Solo nelle scorse ore era arrivata l’indicazione del porto di sbarco per la nave gestita dalle ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere. A bordo c’erano 216 uomini, 38 donne (di cui 12 incinte) e 149 minori (di cui 132 non accompagnati). Altre quattro persone, una donna che presentava gravi ustioni causate da carburante e i suoi tre figli, erano state trasportate in elicottero a Malta. Secondo i soccorritori, i migranti hanno affrontato un “viaggio da incubo“. Salvati in cinque operazioni notturne, complicate anche dalle condizioni meteo e marine, molti erano stipati in barchini pieni d’acqua che erano stati più volte sul punto di ribaltarsi. Altri soffrivano di ipotermia e mal di mare e, coperti di carburante, viaggiavano a ... ilfattoquotidiano

