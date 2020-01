Nuovi materiali dalla natura: ecco come si forma una fibra per la medicina del futuro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Due piccole gocce, in apparenza inerti su un vetrino da laboratorio, prendono forma e si trasformano in quello che potrebbe essere un materiale chiave per la medicina del futuro. Il segreto è nella loro composizione: la prima contiene chitina, una molecola estratta dal guscio di una specie di granchio, l’altra alginato, un composto presente in natura nelle alghe. Dal loro mix i ricercatori, al lavoro tra l’università di Aalto, quella di San Paolo e quella della British Columbia, hanno ottenuto fibre, flessibili ma allo stesso tempo resistenti, utili per lo sviluppo di supporti e dispositivi compatibili con il corpo. E non solo: in qualità della sua composizione, il nuovo materiale mostra anche proprietà antimicrobiche, e può quindi difendersi bene dalle contaminazioni. Le applicazioni, secondo gli autori dello studio, sono moltissime: dall’impiego all’interno ... wired

