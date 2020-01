Nove religiosi sono indagati per pedofilia a Prato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nove religiosi sono sotto indagine a Prato per presunti abusi sessuali su due fratelli minorenni. Le accuse nei confronti del fondatore della comunità religiosa di Prato, don Giglio Gilioli, 73 anni, e di altre otto persone, partono dalle denunce di due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti, che sarebbero stati affidati dalla famiglia d'origine alla comunità religiosa "Discepoli dell'Annunciazione" di Prato, soppressa nel dicembre scorso dal Vaticano. Episodi risalenti anche a più di dieci anni fa che si sarebbero consumati anche presso un'altra sede dell'associazione religiosa che si trova in provincia di Lucca. Per otto dei Nove indagati, secondo quanto riportato da La Nazione, l'accusa è di aver violentato, anche in gruppo, uno dei due fratelli, approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica. Gli abusi sull'altro ... agi

