Novate Milanese, ecco come i dipendenti rubavano i farmaci | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I dipendenti di una grande azienda di distribuzione farmaci a Novate Milanese rubavano confezioni di prodotti per poi rivenderle sul mercato nero, ma sono stati sorpresi dai carabineri. Ci sono in tutto 17 dipendenti infedeli denunciati, di cui 6 scoperti in flagranza di reato, nel bilancio della grossa operazione portata a termine dai carabinieri del Nas di diverse province (LEGGI QUI LA NOTIZIA). I furti, in particolare di anabolizzanti, avvenivano in una grande azienda che ha sede a Novate Milanese e che rifornisce le farmacie dell’area metropolitana di Milano, della provincia di Monza e Brianza e di Varese. su Il Notiziario. ilnotiziario

