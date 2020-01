Notizie del giorno – Due squadre a rischio retrocessione, follia al Mantova, allarme alla Juventus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Due squadre a rischio retrocessione – Clamoroso scandalo nel mondo del calcio, due squadre sono a rischio retrocessione e nel mirino è finito anche un terzo club. Nel dettaglio i club coinvolti sono Paok e Xanthi, l’accusa è quella di una multiproprietà. Il Comitato è sicuro di avere le prove della violazione e ha multato i due club con 300 mila euro di ammenda ma è stato anche chiesta la retrocessione dalla Superleague greca. Nelle prossime ore è attesa la decisione del Tribunale di Giustizia sportiva che difficilmente ribalta le richieste del Comitato. Il Paok è addirittura campione in carica ed adesso rischia la ‘Serie B’, nel mirino è finito anche un terzo club (L’ARTICOLO NEL ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : #Facebook rimuove il #video di #Salvini in cui suona ad un citofono nel quartiere Pilastro a Bologna, chiedendo se… - Agenzia_Ansa : Malice un pastore belga Malinois di sette anni è sopravvissuta 16 giorni sui ghiacciai del Cervino per 16 giorni. E… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -