Nonna Licia Fertz: chi è l’influencer, curiosità e vita privata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A quasi 90 anni è diventata un’influencer di successo grazie al nipote: curiosità e vita privata di Nonna Licia Fertz, la Baddie Winkle italiana. La Nonna influencer, Licia Fertz, è sbarcata sul web a primavera 2018. Tutto merito di suo nipote, Federico Usai, esperto di digital marketing. L’anziana di origini istriane è vedova e risiede … L'articolo Nonna Licia Fertz: chi è l’influencer, curiosità e vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Pronti per il caffeuccio? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di influencer! Con noi in studio Edoardo Esposito dei Valespo, Lici… - pomeriggio5 : Pronti per il caffeuccio? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di influencer! Con noi in studio Edoardo Esposito dei Valesp… - Tantiauguri_Lol : #GFVip Le bimbe di Licia, di Rita e di mia nonna, farebbero meglio ad essere più obiettive, crescete!! -