Nintendo vince la causa contro la società che ha violato il copyright portando Mario Kart nella vita reale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In Giappone, Nintendo ha vinto un procedimento giudiziario per violazione della proprietà intellettuale contro l'operatore di Kart Mari Mobility (la società formalmente chiamata Maricar). Mari Mobility è stata giudicata colpevole di violare la proprietà intellettuale di Nintendo. Il nome originale della società di go-Kart ricorda Mario Kart e offre anche costumi a tema Nintendo che i clienti possono indossare durante la loro scampagnata con i Kart.La società nel pacchetto che offre si è difesa pubblicando una dicitura "non collegata a Nintendo", mentre più recentemente anche l'attrazione è stata rinominata in "Street Kart", fornendo costumi di supereroi. "Noi di Street Kart offriamo il nostro servizio come al solito. Street Kart rispetta pienamente le leggi locali in Giappone e non riflette in alcun modo Nintendo, o il gioco Mario Kart" si legge.Il servizio in breve tempo è diventato ... eurogamer

