New Amsterdam 2 chiude col botto: carcerate in ospedale, si tenta l’evasione. Cosa accadrà? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ andato in onda ieri 28 gennaio 2020, l‘ultimo episodio di New Amsterdam 2 della prima parte della stagione. Come saprete in America le stagioni delle serie tv vengono divise in due parti e così succede anche in Italia. Gli episodi finali della season 2 torneranno quindi in primavera e solo allora potremo capire che Cosa succederà nel New Amsterdam dopo la “grande idea” di portare molte detenute in ospedale. Effettivamente la puntata in onda ieri, che ha chiuso la stagione, sembrava ricordare Orange is the new Black, una delle serie più amate in tutto il mondo. NEW Amsterdam 2 FINISCE LA PRIMA PARTE DELLA SECONDA STAGIONE Max e i suoi colleghi sono andati nel carcere di Rikers per provare a fare della prevenzione. Hanno curato molte pazienti ma mentre erano lì c’è stata una rissa finita molto male. Le carcerate sono state portate in ospedale ma ... ultimenotizieflash

Laura89899892 : @Marina_RomaK10 @MartinaParise4 New Amsterdam è uno dei più belli, non sei di bocca buona! Tanto è vero che faranno… - martinasalvat20 : @ksnt63 Allora l'anno scorso era un programma tappabuchi che durava tipo 10 15 minuti e tutto sommato qualche volta… - wishingstar94 : RT @KSGEOPJ1: #NewAmsterdam CIOÉ MARTEDÌ PROSSIMO NON C'É NEW AMSTERDAM?????? E IO ORA COME VIVO????!!! -