‘Ndrangheta, operazione contro il clan Labate: 14 arresti, c’è anche il boss. Sequestrati beni per 1 milione di euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I “Ti Mangiu” controllano un pezzo di città. Tra il torrente Sant’Agata e il torrente Calopinace, la cosca Labate decide tutto: dalle ditte che devono pagare il pizzo ai negozi che possono avviare l’attività a Gebbione, il quartiere controllato dalla storica famiglia mafiosa di Reggio Calabria. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Helianthus” della Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. La squadra mobile ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare: 12 indagati sono in carcere e, tra questi, boss, luogotenenti e affiliati alla cosca Labate accusati di associazione mafiosa e diverse estorsioni. Altri due indagati, invece, sono finiti agli arresti domiciliari. Tra i destinatari dell’ordinanza di arresto c’è anche il boss Pietro Labate che era già detenuto. Oggi, invece, è finito in carcere suo fratello, Nino Labate, reggente della cosca ... ilfattoquotidiano

