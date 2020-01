NBA 2020, i risultati della notte (29 gennaio). Middleton trascina i Bucks, vincono i Pelicans di Nicolò Melli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Doveva essere principalmente la notte del derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers, ma l’incontro clou della notte NBA odierna è stato rinviato, in considerazione delle implicazioni di ogni tipo legate alla tragedia nella quale Kobe Bryant ha smesso di vivere all’età di 41 anni. Sono così otto i match giocati quest’oggi. Joel Embiid, che normalmente indossa il numero 21, ha deciso di vestire invece proprio il 24 questa notte come tributo alla memoria di Kobe, e per ironia della sorte ha realizzato anche 24 punti (e 10 rimbalzi), risultando fondamentale nel contribuire al successo dei Philadelphia 76ers sui Golden State Warriors per 115-104, nonostante i 28 di D’Angelo Russell. Al Wells Fargo Center è stata inoltre mostrata, prima dell’inizio, la maglia dei tempi della high school del Black Mamba, con il numero 33 che indossava a Lower Marion. Anche nel ... oasport

LiaCapizzi : Kobe e i meriti della sua Gigi Allo sport femminile mancherà soprattutto la voce di Kobe: negli ultimi 2 anni ness… - SkySport : #KobeBryant, il cordoglio dello Staples Center con @AleMamoli. VIDEO - SkySport : #NBA, petizione dei tifosi: #KobeBryant ispirazione per il nuovo logo -