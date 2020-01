Nasce Re Soil Foundation. Il suolo ha una nuova alleata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La terra è una delle più importanti risorse naturali del pianeta perché fornisce elementi essenziali alla vita, aiuta a mitigare il dissesto idrogeologico e accumula carbonio. Ma è una risorsa non rinnovabile: per formare uno strato di soli 10 cm ci vogliono 2 mila anni. Per questi motivi la gestione virtuosa del suolo è importantissima sia per la sicurezza dei cittadini che per affrontare la crisi climatica.Una lezione che non abbiamo ancora imparato se è vero che un terzo dei suoli mondiali è degradato e che i terreni produttivi si riducono di 1.000 kmq l’anno a causa dell’impermeabilizzazione provocata da costruzioni e strade. Solo in Italia più del 4% del territorio è sterile e oltre il 21% è considerato a rischio desertificazione.Ma ora la battaglia per la salvaguardia del suolo ha un nuovo ... huffingtonpost

