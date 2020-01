Nasce il brasiliano Romario de Souza Faria – 29 gennaio 1966 – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 29 gennaio 1966 Nasce Romario de Souza Faria, uno dei migliori attaccanti di sempre che ha vinto tutto con la maglia del Brasile È uno dei tanti simboli di una nazione capace di sfornare fuoriclasse straordinari per ogni generazione. Romario de Souza Faria è considerato uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi, capace di trascinare il Brasile alla conquista dei più importanti titoli per nazioni. A livello di club, ha saputo esportare il suo talento in giro per il mondo, soprattutto in Europa, diventando con 757 gol ufficiali il terzo miglior marcatore della storia dopo Pelé e Bican. Romario Nasce a Rio de Janeiro il 29 gennaio 1966. Attaccante prolifico e molto dotato tecnicamente, era soprannominato Baixinho – Piccoletto – per via della sua statura ridotta. Veloce, rapido nelle esecuzioni e dotato di un dribbling fulminante, Romario è ... calcionews24

