Napoli, tutto fatto per Petagna. Domani le visite mediche (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Napoli, tutto fatto per l’arrivo di Petagna. Domani le visite mediche per il giocatore, che rimarrà alla Spal fino a giugno È tutto fatto per l’approdo di Andrea Petagna al Napoli. Il giocatore diventerà presto un nuovo giocatore partenopeo ma rimarrà in forza alla Spal fino al termine della stagione attuale. Come fa sapere Sky Sport l’attaccante si sottoporrà nella giornata di Domani alle visite mediche e presto firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di Aurelio De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AlfredoPedulla : #Rodriguez vuole tornare da #Gattuso. Ha aspettato il #Fenerbahce fino a ieri pomeriggio, ora vuole il #Napoli. Pro… - CottarelliCPI : Sembrava inarrestabile, sembrava non ci fosse più partita, sembrava un destino ineluttabile. E invece ci si sveglia… - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi ?? Addio Kobe #RIPMamba ?? Il Napoli vince, Ringhio riapre tutto Le notizie ??… -