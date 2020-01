Napoli Primavera, c’è un nuovo acquisto: arriva Brando Sami dall’Inter (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Non solo prima squadra: il mercato è attivo anche per l’Under 19. Brando Sami, centrocampista classe 2001, è un nuovo calciatore del Napoli Primavera. Il ragazzo arriva a titolo definitivo dall’Inter. Sami non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione con i nerazzurri: il tecnico Armando Madonna lo ha schierato solo tre volte. Nativo di Cesena, si è messo in luce proprio con la formazione Under 17 del club bianconero. Dopo il fallimento dei romagnoli è passato alla società di Suning. Ora cerca riscatto a Napoli dopo mesi di panchina. Gli azzurri lo hanno acquistato a titolo definitivo ed hanno già depositato il suo contratto in Lega. L'articolo Napoli Primavera, c’è un nuovo acquisto: arriva Brando Sami dall’Inter proviene da Anteprima24.it. anteprima24

