Napoli, parla Umberto Chiariello: “Non sarà rivoluzione quest’estate perché è già rivoluzione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato il noto giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello. Inevitabile un commento sul mercato del Napoli. “Non sarà rivoluzione quest’estate perché è già rivoluzione. Sono arrivati Demme, Lobotka e Politano, è già stato acquistato Rrahmani. Non è finita qui: ci sarà un terzino sinistro, un paio d’attaccanti e un centrocampista. In uscita c’è mezza squadra di Sarri, squadra storica: Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Allan, Callejon, Mertens a cui si aggiungerà probabilmente Fabian Ruiz che ha grande rilievo in Spagna”. Ormai è chiaro a tutti. Il Napoli sta cambiando volto e con tutta probabilità non disputerà la prossima Champions League. Ciò significa che gli introiti andranno ottenuti attraverso cessioni illustri. Nessuno si opporrebbe a vedere Fabian Ruiz in uscita, anche ... calciomercato.napoli

raffaele2581942 : Fedele: ''ADL ha sacrificato Ancelotti come Giovanna d'Arco! Giuntoli correo, doveva andarsene. Comm è Bell a parla… - enzo958 : Non è che ha sbagliato città?!? Non è Milano, né Napoli, ne Palermo, né Firenze, ne Catania, tutte cn la monnezza p… - CalcioMercatoNA : Napoli, parla Giuseppe Galderisi: “Sono curioso di vedere quanta energia porterà Matteo Politano” -