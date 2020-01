Napoli, Mertens vicino all’addio: il Chelsea lo vuole a gennaio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Clamorosa notizia di mercato in casa Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Chelsea fa sul serio per Dries Mertens. Il club inglese è piombato con decisione sull’attaccante belga, per portarlo subito in Inghilterra in questa finestra di mercato. Contatti in corso tra i ‘Blues’ e il Napoli, a colloquio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. L'articolo Napoli, Mertens vicino all’addio: il Chelsea lo vuole a gennaio proviene da Anteprima24.it. anteprima24

DiMarzio : #Napoli-#Chelsea, contatti in corso per #Mertens - Mestifier : RT @DiMarzio: #Napoli-#Chelsea, contatti in corso per #Mertens - sudistadoc : @giusdr @Fr4n6o Ci siamo scottati con Mertens...in quell'anno arrivavano 15 pale gol e, nn chiésia facile, lui la b… -