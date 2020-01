Napoli, le prime parole di Matteo Politano in azzurro: “Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Di certo, non si può nascondere che arrivare all’esterno dell’Inter sia stato un calvario. Fino a una settimana fa, il calciatore era praticamente promesso alla Roma. Poi lo scambio con l’Inter per Leonardo Spinazzola è saltato e gli azzurri hanno potuto fiondarsi sull’attaccante. Il neo-giocatore azzurro ha pubblicato un nuovo post su Instagram per salutare la piazza nerazzurra e presentarsi a quella partenopea. “Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori! Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi ... calciomercato.napoli

