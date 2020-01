Napoli, il maltempo blocca i collegamenti con l’isola dei faraglioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCapri (Na) – Torna il maltempo su Napoli è a pagarne le spese sono soprattutto le isole. Le condizioni meteo marine, non rosee per la giornata di oggi, hanno bloccato e in alcuni casi fatto saltare alcune corse per l’isola di Capri. A riportare la notizia è l’ansa. I traghetti per l’isola dei faraglioni resteranno fermi per l’intera giornata fino al pomeriggio in attesa dell’evoluzione del meteo sul capoluogo campano. Rischiano di rimanere fermi anche i collegamenti con la penisola sorrentina. L'articolo Napoli, il maltempo blocca i collegamenti con l’isola dei faraglioni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

rep_napoli : Maltempo: collegamenti a singhiozzo tra Capri e terraferma [aggiornamento delle 11:08] -