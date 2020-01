Napoli, è febbre Champions: in vendita i biglietti per il Barcellona (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dalla giornata di domani, 30 gennaio, si aprirà la vendita per acquistare i tagliandi del match di Champions League tra Napoli e Barcellona allo stadio San Paolo. Dalle 12 di domani fino alle ore 23 e 59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, andrà in atto la prima fase delle vendite, destinate ai soli abbonati che potranno acquistare i tagliandi con il diritto di precedenza. Mentre dalla mattinata del 7 febbraio prossimo sarà aperta la vendita libera dei biglietti. Per i possessori di Fidelity Card i tagliandi potranno essere caricati in modalità digitale. In seguito i prezzi settore per settore: Tribuna Posillipo € 250,00 Tribuna Nisida € 190,00 Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12) Distinti € 130,00 Curve € 70,00. L'articolo Napoli, è febbre Champions: in vendita i biglietti per il Barcellona proviene da ... anteprima24

