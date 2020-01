Napoli, domani le visite di Petagna. Florenzi va al Valencia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ un finale di mercato coi botti. Il Napoli stringe e chiude per Andrea Petagna. L’attaccante della Spal sosterrà domani le visite mediche con il club azzurro al quale, però, si unirà solo a partire dalla prossima estate. Petagna resterà in prestito alla Spal che, a sua volta, riceverà dal Napoli, dilazionati nel tempo, 17 milioni di euro più ulteriori 3 a titolo di bonus. Hola Florenzi Lascia l’Italia, invece, e subito, Alessandro Florenzi. Valencia e Roma stanno studiando la formula per ufficializzare il trasferimento del calciatore. Al momento le parti non sono vicinissime, ma la volontà di Florenzi farà la differenza anche se si dovesse optare per un semplice prestito secco. Il giocatore non avrebbe ricevuto da Fonseca garanzie di impiego e, per questo, preferisce giocarsi tutte le carte per restare in pole position per una convocazione in vista del ... open.online

