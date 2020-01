Napoli, bimbo di 6 anni sviene in palestra, salvato da polizia e 118 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un bambino di 6 anni, svenuto dopo aver battuto la testa in una palestra di via Domenico Fontana, nella zona collinare di Napoli, è stato salvato da polizia e 118: gli agenti hanno scortato l'ambulanza all'andata e l'hanno aiutata a raggiungere velocemente il Pronto Soccorso evitando il traffico cittadino all'ora di punta. fanpage

MarmoAColazione : @Jspeed93 Ma l'intervista è quella di una simpatica canaglia di 10 anni che fa anche molta simpatia quando dice di… - GianguidT : @EnricoSiviero No, fai bene, ma allora convieni che non posta un video di un bimbo, che ha la colpa di avere genit… - Daniele0256 : @MarcelloChirico @dovidovi_20 In questo caso serviva a distrarre un bimbo traumatizzato,nulla di più. Non si preoc… -