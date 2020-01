Napoli-Barcellona, parte la vendita dei biglietti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tutto pronto per la sfida degli ottavi di Champions League tra il Napoli e il Barcellona. Il Napoli ha reso noti oggi i tempi e le modalità di vendita dei tagliandi I biglietti per la gara di Champions League Napoli-Barcellona che si disputerà il 25 Febbraio 2020 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 12.00. In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno la possibilità di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza. A partire dalle ore 10 di Venerdì 7 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità ... ilnapolista

