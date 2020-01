Naike Rivelli a luci rosse | lo yoga senza veli infiamma il web FOTO

‘Meglio di un quadro di picaz*o…’ : Naike Rivelli e Ornella Muti svestite sul letto - rivolta sul web [FOTO] : Ennesima provocazione di Naike Rivelli e Ornella Muti Naike Rivelli e tornata a far parlare il popolo del web con delle foto dal sapore erotico. In questo caso si è fatta aiutare dalla madre Ornella Muti che, nonostante i suoi 64 anni mostra un fisico perfetto. Mamma e figlia, bellissime come sempre hanno lanciato una nuova provocazione. In che modo? Facendosi vedere totalmente nude. Andiamo a vedere nel dettaglio la loro nuova iniziativa ...

Naike Rivelli - ancora nuda questa volta tra le lenzuola (FOTO) : Naike Rivelli fa impazzire i fan, gli scatti la ritraggono nuda tra le lenzuola, la figlia di Ornella è sempre più provocante Torna a far scalpore Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti è più provocante che mai. Gli scatti pubblicati su Instagram non lasciano nulla all’immaginazione e Naike appare in tutto il suo splendore. Il suo modo di comunicare con i fan è decisamente originale, lei usa il corpo e non la bocca. Le sue foto sensuali ...

Naike Rivelli senza freni : si spoglia e fa vedere tutto [FOTO] : Un fisico davvero bestiale, il suo. Naike è sempre più una sorpresa e oggi si mostra in degli scatti davvero super hot che hanno infiammato il web. Un fisico pazzesco Naike si è presa un momento per sé e non ha perso l’occasione di farsi immortalare in una posa molto sexy. E’ bellissima, indiscutibilmente. Per non parlare del fisico che sfoggia, frutto probabilmente di un duro allenamento e di tanta costanza. Complimenti! Lo ...

Naike Rivelli - un’altra delle sue. Stavolta è nuda tra le lenzuola : Come sempre quelli di Naike Rivelli sono scatti insoliti, si direbbe meglio, artistici. Infatti Naike è solita mostrarsi come ‘mamma l’ha fatta’, senza porsi troppi problemi. La figlia di Ornella Muti è famosa sui social proprio per questo suo aspetto provocante: sceglie un linguaggio fisico che vuole sempre suggerire altro. Ci riesce? I numeri dei suoi seguaci cresce a dismisura, ma non sempre tra i commenti compaiono i ...

‘Che gatta nera…’Naike Rivelli senza pudore - parte intima in primo piano coperta da uno specchio [FOTO] : Naike Rivelli e Ornella Muti sfilano in Francia Negli ultimi giorni Naike Rivelli e la madre Ornella Muti si trovano in Francia per realizzare delle sfilate di moda. A testimoniarlo sono le foto e le clip che la 45enne posta sul suo seguitissimo account Instagram. Ad esempio, qualche ora fa la modella ha realizzato una specie di mini documentario in cui si vede la sua giornata passata tra cambi d’abito, passerella e poi relax. E a ...

Conoscete il nipote di Ornella Muti? Ecco Akash - il figlio di Naike Rivelli [FOTO] : Akash, il nipote di Ornella Muti Sapevate che Ornella Muti ha un nipote di 20 anni? Stiamo parlando di Akash Cetorelli, l’unico figlio di Naike Rivelli e di Christian Cetorelli. Il ragazzo non vive in Italia bensì negli Stati Uniti, a San Francisco, in California, dove sta frequentando l’università. Il giovane è frutto del primo amore della modella 45enne che da tempo si rende protagonista di foto e clip bollenti su Instagram. La vita ...

Avete mai visto il figlio di Naike Rivelli? Identico al suo ex compagno [FOTO] : Classe 1996, Akash Cetorelli è il figlio di Naike Rivelli e di Christian Cetorelli. Il nipote di Ornella Muti, vive negli Stati Uniti, a San Francisco, in California, dove sta frequentando l’università. Ecco chi è Akash, il figlio di Naike Rivelli [FOTO] Akash Cetorelli è il figlio di Naike Rivelli e di Christian, il primo amore dell’attrice. Un legame, quello tra Naike e il papà di Akash che è durato molto poco. Infatti, già nel 2002, la ...

Naike Rivelli a luci rosse : si spoglia e sfila ‘in passerella’ [VIDEO] : Davvero una provocatrice nata, Naike Rivelli, che col supporto di un fisico mozzafiato continua a deliziare il web. Siparietti, polemiche e arte vanno di pari passo sul suo profilo Instagram, che conta ormai 255 mila follower! C’è aria di fashion weeks e stavolta Naike pubblica un video in cui ringrazia Antonio Grimaldi, Damiano Orlando e, immancabilmente, sua mamma Ornella Muti: “Se non fosse per Eventi Importanti come Questi, non ...

Naike Rivelli disinibita - arriva il bacio saffico con la sua migliore amica : è polemica sul web [FOTO] : Le iniziative social di Naike Rivelli Oltre alla madre Ornella Muti, Naike Rivelli molte volte coinvolge altre persone nelle sue provocazioni social. Sbirciando sul suo seguitissimo account Instagram, infatti, è possibile vedere amiche, bambini e addirittura animali domestici. Ad esempio, qualche giorno fa la 45enne ha postato un video che mostra colei che l’ha messa al mondo mentre si stava preparando per una sfilata di moda. L’ex ...

‘Uno tsunami…’ : Naike Rivelli bolente - tutta nuda si aggrappa al tubo dell’acqua [FOTO] : Naike Rivelli è la regina delle provocazioni Una cosa è certa: i follower di Naike Rivelli non restano mai delusi dalle iniziative social della loro beniamina. La figlia di Ornella Muti in questi ultimi tempi è sempre al centro dell’attenzione per via delle immagini osé che costantemente condivide su IG che conta circa 250 mila seguaci. La 45enne può essere considerata una donna ribelle e anticonformista. Il motivo? Dietro a quei scatti in ...

Ornella Muti - conoscete la sua seconda figlia? Ecco la sorella di Naike Rivelli [FOTO] : Ornella Muti una delle più celebri e autorevoli attrice italiane ha tre figli: Naike Rivelli avuta dal primo matrimonio con l’ attore Alessio Orano, Carolina e Andrea nati dall’unione con Federico Facchinetti. Se di Naike, attrice, modella e anche cantante, ne abbiamo sempre sentito parlare, di Carolina invece, poco e niente. Chi è la seconda […] L'articolo Ornella Muti, conoscete la sua seconda figlia? Ecco la sorella di Naike ...

Naike Rivelli senza freni : si spoglia sotto la doccia e si vede tutto [FOTO] : Un fisico davvero bestiale, il suo. Naike è sempre più una sorpresa e oggi si mostra in uno scatto davvero super hot che ha infiammato il web. Un fisico pazzesco Eccola al bagno turco: Naike si è presa un momento per sé e non ha perso l’occasione di farsi immortalare in una posa molto sexy. E’ bellissima, indiscutibilmente. Per non parlare del fisico che sfoggia, frutto probabilmente di un duro allenamento e di tanta costanza. ...

‘Gli anolotti di patata…’ : Naike Rivelli si supera - impasta la farina col lato B nudo [FOTO] : Le provocazioni social di Naike Rivelli E’ innegabile che a Naike Rivelli manca la fantasia. Infatti la 45enne trova sempre il modo per arrivare dritta al suo obbiettivo. Settimana fa la modella condivideva un post dove metteva a paragone due donne: una vestita e una nuda mentre danno un messaggio. La prima riceve una bassissima percentuale d’attenzione da parte degli uomini, mentre nella seconda una percentuale vicina al cento. Per ...

Naike Rivelli biricchina - la madre Ornella Muti nuda : in desabille per la sfilata di moda [VIDEO] : Il rapporto speciale di Ornella Muti e Naike Rivelli Oltre ad essere madre e figlia, Ornella Muti e Naike Rivelli sono legate da un rapporto speciale, quasi come due amiche o sorelle. La testimonianza i follower l’hanno avuta qualche ora fa attraverso un nuovo video che la 45enne ha condiviso su Instagram. Non è la prima volta che la modella rende partecipe delle sue ‘follie’ social la donna che l’ha concepita, ma in ...